النيابة تستمع إلى الشهود فى اغتيال رئيس مباحث المطرية السابق

استمع مدير نيابة عين شمس، أحمد حسين، إلى أقوال عدد من الشهود بواقعة اغتيال رئيس مباحث قسم المطرية السابق العقيد وائل طاحون، وأكدوا رؤيتهم لأربعة أشخاص ملثمين مستقلين لموتوسيكلين، أطلقا وابلا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليه أثناء استقلاله سيارته بصحبة سائقه.

وكشفت معاينة النيابة لمكان الحادث بحي النعام بالمطرية، عن تحطيم وجود عدد من لآثار الطلقات النارية بسيارة المجني عليه، وتهشم زجاجها، ووجود آثار دماء بالمقعد الأمامي والخلفي للسيارة، كما تم العثور على 47 فارغ طلق ناري بمكان الحادث، بما يعني أنه تم إطلاق 47 طلقة نارية تجاه المجني عليهم، ولكن جميعها لم تصيبهم.

ناظرت النيابة جثة العقيد والسائق، وتبين إصابة كلا منهم بأكثر من خمسة طلقات نارية في جسده، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الأيام المقبلة، لأقوال أهلية المجني عليهم، وعدد من سكان العقارات الذين شاهدوا الحادث.، وطالبت النيابة بسرعة غجراء تحريات المباحث وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

كان مسلحون مجهولون استهدفوا مساء الثلاثاء الماضي، مفتش مباحث شرق القاهرة العقيد وائل طاحون، وسائقه المجند.