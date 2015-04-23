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السيسى: العلاقات مع اليونان تاريخية.. ووقعنا اتفاقيات تجارية واقتصادية

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السيسى: العلاقات مع اليونان تاريخية.. ووقعنا اتفاقيات تجارية واقتصادية السيسى: العلاقات مع اليونان تاريخية.. ووقعنا اتفاقيات تجارية واقتصادية

الرئيس عبد الفتاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات المصرية اليونانية قديمة جدا وترجع لأكثر من ٤ آلاف سنة، وأن التبادل الحضارى بين البلدين كان لهما دور كبير جدا، مسجلا تقديره لزيارة الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس لمصر باعتبارها الزيارة الأولى له بعد زيارته لقبرص، وهو ما يعكس المكانة القوية التى تحتلها وينعكس على العلاقات المصرية اليونانية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، نموذج يحتذى به على المستوى الإقليمى، مشيدا باللقاء الثنائى مع الرئيس اليونانى ومدى التقارب بين مصر واليونان، مؤكدا انه تم استعراض مختلف المجلات بين البلدين، والتأكيد على العمل على تعزيزها خلال المرحلة الحالية والقادمة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية، مشيرا الى تحسن التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل الى ١.٦ مليار دولار، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلدين. وقال اننا نعمل حاليا لمزيد من التعاون التجارى والاقتصادى من خلال اللجنة المشتركة، مشيرا الى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية والتجارية والرياضية والمعارض الدولية، اضافة الى عقد مجلس الاعمال المصرى اليونانى.

 

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