حريق يلتهم مستودعاً للإثاث في بناية سكنية بالفجيرة

شب حريق هائل، صباح اليوم، في بناية سكنية مكونة من 7 طوابق تقع وسط سلسلة من المباني السكنية والتجارية وتطل على شارع الكويت بمنطقة الفصيل بالفجيرة، حيث غطت سحب الدخان الاسود المكان.

ونجحت فرق الإطفاء ورجال الانقاذ في الدفاع المدني بالفجيرة من اخلاء المبنى من القاطنين فيه، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للطوابق الاخرى، نجم عن الحادث وقوع اضرار مادية بعد ان التهمت النيران مستودعا في الطابق الارضي مخصصا لتخزين الاثاث والمفروشات الذي كان مصدر اندلاع الحريق، دون ان يكون هنالك اية اصابات تذكر او حالات اختناق.

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> وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الدفاع المدني بالفجيرة ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الحادية عشرة و18 دقيقة صباحاً يفيد عن نشوب حريق في إحدى البنايات السكنية بالإمارة، في مستودع للأثاث في الطابق الارضي، وعليه هرعت فرق الدفاع المدني لموقع الحادث، وتم على وجه السرعة تأمين سلامة سكان البناية واجلاؤهم من المكان الى الخارج، لتواصل الفرق جهودها للسيطرة على النيران المندلعة في المستودع الذي يحوي قطعا من الاثاث والفرش الواقع بالطابق الارضي، وتم التعامل بنجاح مع الحريق ومنع امتداده للطوابق العليا في البناية.

مازالت التحقيقات جارية وذلك بعد ان ينتهي خبراء فحص الحرائق من البحث للتعرف على الاسباب التي ادت الى نشوب الحريق واندلاعه في مستودع الاثاث.