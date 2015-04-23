محمد بن راشد يشهد ختام المهرجان التراثي لسباقات الهجن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن العربية ..ختام المهرجان التراثي لسباقات الهجن العربية الاصيلة الذي جرى اليوم على ارض ميدان السباقات في مدينة الوثبة.

وشهد المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات العربية التراثية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وأبناء قبائل مازالوا يتشبثون بتراث ورياضة الأجداد التي تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل لتبقى متجذرة في الأرض والإنسان ..جمع من أبناء القبائل في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحرصون كل عام على المشاركة بهذا المهرجان السنوي من خلال إبلهم التي يتفاخرون بأصالتها وسلالاتها والتي كانت تساق في الماضي مهورا غالية للبنات العرايس.

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> وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملاك الإبل الفائزة بالناموس أولا وبالجوائز الثمينة المالية والعينية منها التي ترصد سنويا لإحياء هذا التراث العربي الأصيل وإحياء ذاكرة أبناء وبنات الوطن وتحفيزهم على التمسك بهذا الإرث الثقافي الرياضي الخالد والوفاء لوطنهم وقيادتهم التي تولي اهتماما كبيرا للثقافة والتراث والهوية الوطنية لتظل مبعث فخر واعتزاز لكل الأجيال المتعاقبة في شعبنا.

وأكد سموه أن رياضة الإبل في دولتنا والدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستظل إرثا جميلا وعزيزا ينتقل من جيل إلى جيل مهما وصلت دولنا من مستويات عالية من التقدم والتطور الحضاري والإنساني، مستذكرا سموه القول المأثور للمغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه حين أمر بتعميم سباقات الهجن العربية في أنحاء الدولة وترسيخها في أوساط شعب دولة الإمارات عموما وأبناء القبائل على وجه الخصوص "من لا ماض له لا حاضر له ولا مستقبل" رحم الله زايد وأسكنه فسيح جناته.

ومن جهة ثانية حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهده مأدبة الغداء التي أقامها السيد محمد سلطان بن مرخات في عزبته بمنطقة الوثبة عقب ختام مهرجان التراث في المدينة اليوم.

وحضر المأدبة عدد من الشيوخ وأعيان القبائل الذين دعوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتنا المعطاءة من كل مكروه ويديم على دولتنا الحبيبة نعمة الاستقرار والتلاحم الوطني بين القيادة والشعب لتظل في مأمن من طمع الطامعين انه قريب سميع مجيب الدعاء.

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