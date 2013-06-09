"القرضاوي" يستنكر التدخل الإيراني والروسي لمناصرة نظام بشار الأسد

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "حزب الله" انكشفت نواياه وظهر أنه حزب الطاغوت والشيطان

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

أستنكر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي التدخل الإيراني الروسي في مناصرة نظام بشار الأسد، مشددا في الوقت ذاته على أن الجهاد في سوريا مطلوب.

وقال القرضاوي في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم، إن حزب الله انكشفت نواياه، وظهر أنه حزب الطاغوت والشيطان، مثنيا على علماء السعودية الذين كانوا أكثر تبصرة منه بحقيقة هذا الحزب.

وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الوضع في سوريا هو امتداد لما جرى في عدة بلدان عربية، هدفها الأول هو المطالبة بالحقوق، والثائرون في سوريا كما غيرها لم يحملوا سلاحا، إلا أن بلادهم واجهتهم بالرصاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من يقاتل في الوقت الحالي ليس الجيش السوري بل الروس وإيران وحزب الله.

وفي سياق ذي صلة أعلن الشيخ القرضاوي مشروعية الجهاد في سوريا ضد حزب الله وضد النظام هناك. وقال "الجهاد مطلوب في سوريا على الأفراد والدول.. لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تقرر تنظيم مؤتمر لعلماء المسلمين يوم الخميس المقبل بالقاهرة لمناقشة الأوضاع في سوريا.