مباحث التموين بالشرقية تضبط 10 آلاف طن قمح مخلوط بالحشرات والأتربة

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط 10 آلاف طن قمح، مخلوط بالأتربة والحشرات، داخل صومعة بمدينة الصالحية الجديدة، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية عن قيام "رضوان ع س" 48 سنة صاحب صومعة وشونة بمدينة الصالحة الجديدة، بتجميع كمية من الأقماح كبيرة بأحد أقسام الشون، وذلك بالتواطؤ مع أمين الشونة، "محمد. م" 39 سنة مقيم مركز فاقوس.

وتمكنت قوة من مباحث التموين بمعرفة النقيب محمد عبد البديع بإشراف العقيد تامر السمرى، والمقدم محمد زرق وكيل مباحث التموين بالاشتراك مع مباحث الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم التحفظ على صاحب الصومعة وأمين الشرطة.

وتم التحفظ على عشرة آلاف طن قمح قديم إنتاج موسم 2014 مخلوط بالأتربة ومصاب بإصابات حشرية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1448 جنح قسم الصالحية الجديدة.