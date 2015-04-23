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السيسى لنظيره اليونانى: لدينا نحو 5 ملايين لاجئ يتم التعامل معهم كمصريين

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السيسى لنظيره اليونانى: لدينا نحو 5 ملايين لاجئ يتم التعامل معهم كمصريين السيسى لنظيره اليونانى: لدينا نحو 5 ملايين لاجئ يتم التعامل معهم كمصريين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من أكبر التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط هو التطرف والإرهاب، مشيرا إلى ضرورة الجهود المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة.

واضاف، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس اليونانى بقصر الاتحادية، أنه تمت مناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية، وتابع: "فى نحو 5 ملايين لاجئ يتم التعامل معهم كمصريين ونتقاسم كل شىء معهم".

وأشار إلى أن المباحثات شهدت استعراضا للوضع فى ليبيا وضرورة دعم الجيش الليبيى والحكومة الليبية والبرلمان الليبى .

وفيما يخص الملف السورى، اكد الرئيس على ضرورة ان يكون هناك افق لحل الأزمة والحفاظ على الدولة السورية، مشيرا الى وجود تفاهم مصرى يونانى مشترك بخصوص كل الملفات التى طرحت، وهو ما يعكس التفاهم بين البلدين.

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مصر 365

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