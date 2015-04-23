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رجال المربع الذهبى يلهثون وراء "حسناء" اليوفنتوس

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رجال المربع الذهبى يلهثون وراء "حسناء" اليوفنتوس رجال المربع الذهبى يلهثون وراء "حسناء" اليوفنتوس
سخر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من فريق يوفنتوس بعد الأداء الفقير الذى ظهر عليه ضد موناكو الفرنسى خلال مباراة إياب الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا والتى أقيمت، أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل اليوفى اعتمادًا على الفوز الذى حققه ذهابًا على ملعبه "يوفنتوس أرينا"، بهدف دون رد.

نشر موقع "تويتر" صورة لثلاثة رجال وامرأة واضعًا شعارات أندية بايرن ميونيخ الألمانى وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين على الرجال الثلاثة، بينما وضع شعار اليوفى على المرأة التى ينظر إليها الرجال الثلاثة نظرة طمع راغبين بمواجهتها بالدور نصف النهائى بالبطولة الأوروبية.

كان يوفنتوس قد تأهل للدور نصف النهائى بدورى الأبطال للمرة الأولى منذ 12 عامًا.


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مصر 365

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