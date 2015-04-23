رسميا - ليفربول يجدد عقد هندرسون

أعلن نادي ليفربول عن تجديد عقد لاعب وسط الفريق والقائد الثاني له جوردان هندرسون اليوم الخميس.

وربط ليفربول لاعبه هندرسون بعقد طويل الأمد وأشارت التقارير أنه سينتهي في 2020 وسيتقاضى اللاعب 100 ألف استرليني أسبوعيا.

ومن جانبه قال اللاعب "أنا أشعر وكأنني فوق القمر الآن، هذه أخبار رائعة لي أن أربط مستقبلي بهذا النادي".

وأضاف صاحب الـ24 عاما "أنا أعتقد حقا أنه في السنوات القليلة المقبلة نستطيع أن ننافس ونبدأ في الفوز بالبطولات".

وانضم هندرسون لصفوف ليفربول عام 2011 قادما من صفوف سندرلاند في صفقة قيمتها 18 مليون استرليني.