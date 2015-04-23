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تقارير - بيرلو يرفض عرضا من الجيش القطري

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تقارير - بيرلو يرفض عرضا من الجيش القطري تقارير - بيرلو يرفض عرضا من الجيش القطري

رفض أندريا بيرلو لاعب خط وسط يوفنتوس عرضا من نادي الجيش القطري للانتقال إليه عقب نهاية تعاقده مع البيانكونيري في صيف عام 2016.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن نادي الجيش تقدم بعرض للاعب المخضرم بعد علمهم بعدم وجود نية لدى يوفنتوس لتجديد تعاقده بعد نهايته.

وأوضح التقرير أن العرض كان يعني حصول بيرلو على 7 مليون و500 ألف يورو سنويا، ولكنه رفض بشكل قاطع ذلك الانتقال، مفضلا إكمال تعاقده مع يوفنتوس.

يذكر أن بيرلو انضم ليوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ميلان في عام 2011، وتوج بلقب الدوري ثلاث مرات، مع لقبين لكأس السوبر الإيطالي.

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