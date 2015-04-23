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فينجر: نتائجي السابقة أمام مورينيو لا تهم.. علينا عبور اختبار تشيلسي

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فينجر: نتائجي السابقة أمام مورينيو لا تهم.. علينا عبور اختبار تشيلسي فينجر: نتائجي السابقة أمام مورينيو لا تهم.. علينا عبور اختبار تشيلسي

لا يعير آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أي أهمية لنتائجه السلبية أمام مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو وذلك قبل لقاء الفريقين الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال غريمه اللندني تشيلسي لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات، حيث يدخل أصحاب الأرض المباراة برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الضيوف.

وخلال 12 مباراة واجه فيها فينجر نظيره مورينيو، لم يستطع تحقيق الفوز مطلقا، وخسر في سبع مرات، وتعادل في خمس مواجهات فقط.

وتحدث فينجر عن تلك المباراة قائلا:"لا أعتقد إننا خسرنا دائما في المواجهات السابقة، كنا قريبين جدا منهم".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية"نتيجة لقاء يوم الأحد سوف تتحدد بناء على الأداء الذي يقدمه كل فريق داخل الملعب، ونحن نسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وأكمل"نجحنا في التغلب على العديد من الاختبارات التي واجهتنا في الآونة الأخيرة، وعلينا عبور الاختبار المقبل أيضا".

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فيديو اليوم السابع