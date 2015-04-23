تحليل – التمياط يوضح.. لماذا نجح راموس فيما فشل فيه من قبل مرتين

ليست أول مرة يلعب سيرخيو راموس كارتكاز في منتصف الميدان، لكنها المرة الأولى التي ينجح فيها في هذا الدور مع ريال مدريد، وقد حدث ذلك أمام أتليتكو في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

راموس أول ما وصل إلى ريال مدريد لعب كارتكاز في الفترة التي كان النادي الملكي فيها يبحث عن أي شخص يستطيع سد الثغرة التي ظهرت مع رحيل كلود ماكليلي.

بابلو جارسيا وخوسيه جوتي وديفيد بيكام وتوماس جرافسين والعديد من الأسماء حاولت سد عجز ريال مدريد في مركز الارتكاز الدفاعي، ومن بينهم راموس.

ثم جاءت التجربة الثانية لراموس كارتكاز في بداية الموسم المنصرم حين لعب ضد برشلونة أمام الخط الخلفي في ملعب كامب نو.

برشلونة فاز. ريال مدريد ظهر رديئا وانصبت اللعنات على كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي لاستخدامه راموس في المنتصف وليس بيبي الذي نجح مسبقا في هذا الدور مع جوزيه مورينيو.

لكن لماذا نجح راموس الآن؟

يقول نواف التمياط النجم السعودي الشهير عبر شبكة BeINSPorts: "راموس كان من أدواره الرئيسية متابعة الكرات الطائشة في أرض الملعب".

وأوضح "كل كرة ارتدت من دفاع أتليتكو كانت من نصيب راموس. وهذا ما قتل خطورة الفريق الضيف".

راموس نجح بنسبة 55% في استعادة الكرة لريال مدريد مع كل تدخل ضد لاعب من أتليتكو.

ولمس راموس الكرة 87 مرة، أكثر لاعب في الفريقين لمسا للكرة، وهذا أمر أخر هام. سيرخيو أسرع من بيبي ولهذا استفاد الميرنجي من تواجده الأسرع بجوار رفاقه لمساعدتهم تحت الضغط.

عدد لمسات راموس وامتلاك الكرة، جعل أتليتكو متراجعا للغايةن وغير قادر على الخروج بهجمات مرتدة.