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استبعاد رانيا يوسف من فيلم «براءة ريا وسكينة»

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استبعاد رانيا يوسف من فيلم «براءة ريا وسكينة» استبعاد رانيا يوسف من فيلم «براءة ريا وسكينة»

قال المنتج الفني عبد الله منصور انه تم استبعاد الفنانة رانيا يوسف من فيلم ” براءة ريا و سكينة ” ، الذى يدور حول حقائق تاريخية تثبت براءة ريا وسكينة.

وبعد رفض الرقابة للفيلم ومناقشات واجتماعات دارت بين السيناريست احمد عاشور مؤلف الفيلم والمنتج الفني عبد الله منصور وبين السادة الرقباء اخيرا اجازت الرقابة الفيلم في قرار تاريخي يقلب موازين الأمور في قصة اشهر سفاحتين في تاريخ والعالم ليثبت براءتهما وحكم الاعدام الظالم الذي نفذ في حفهما سنة 1921

وأشار المؤلف الشاب أحمد عاشور ان معركة الرقابة كانت معركة شرسة وانتصر فيها الطرفان اي طاقم عمل الفيلم والرقباء لنصرة الابداع واظهار حقائق التاريخ والتي تم طمسها بفعل الاحتﻻل الانجليزي في ذلك الوقت .

ومن جانبه، أشار حامد صبحي مدير انتاج الفيلم انه تم التعاقد مع وبوسي سمير في دور ريا وياسر على ماهر في دور حازم حفيد احمد عبد الله اول مﻻزم شاب تولى القضية كذلك تم التعاقد مع احمد منير في دور عبد العال ومحسن منصور في حسب الله ومحمد شلش في دور العرابي حسان وسيتم الايام المقبلة الاتفاق مع باقي فريق العمل والفنيين ليبدأ التصوير في الرابع من شهر مايو القادم

ويذكر أن فيلم براءة ريا وسكينة المقرر عرضه عيد الفطر القادم من تأليف احمد عاشور واخراج المخرج السوري المتميز عبد القادر الاطرش.

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