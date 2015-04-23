5 عادات ضارة لا تفعلها بعد الأكل مباشرة أهمها الاستحمام وتناول الفاكهة

يقوم الكثير باتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تتسبب فى تدمير الصحة، وتكون سببا فى تدمير خلايا الجسم والإصابة بالعديد من الأمراض.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض العادات الخاطئة التى يقوم بها الأشخاص وتضر بالصحة، وهى:

>1- هناك بعض الأشخاص الذين يتناولون الفواكه بعد تناولهم للوجبات الغذائية الرئيسة وهذا يتسبب فى إصابتهم بالانتفاخ فى البطن، ولذلك ينصح بتناولها بعد الطعام بثلاث ساعات.

>2- تناول الشاى بعد الطعام، وهذا يتسبب فى إصابة الشخص بعسر هضم وأيضا عدم امتصاص الجسم للحديد المتواجد فى الطعام.

3- التدخين بعد تناول الطعام مباشرة يتسبب فى الإصابة بالسرطان.

>4- ينصح بعدم الاستحمام بعد تناول الطعام لأن هذا يتسبب فى تأثر الهضم فى المعدة، لأن الدم يقل حول المعدة وينتشر فى الجسم.

5- بعد تناولك للطعام عليك الجلوس لفترة لا تقل عن ساعتين قبل الذهاب للنوم، لأن هذا يؤثر بشكل سلبى على امتصاص الطعام ويؤدى للإصابة بمشاكل فى المعدة كعسر الهضم.