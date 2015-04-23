الدفاع بـ"السفارة الأمريكية": "الشاهد هياخدنا فى سكة اللى يروح ما يرجعش"

علق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، على شهادة ضابط الأمن الوطنى، مجرى محضر التحريات فى القضية، قائلاً: "السكة التى تاخذنا إليها هى سكة اللى يروح ما يرجعش"، وطلب من القاضى إعطاء الشاهد صورة من أقواله فى النيابة العامة وذلك لأن أقواله أمام المحكمة مثبتة فى تحقيقات النيابة العامة ووجه الدفاع إلى المحكمة تساؤلا: هل الهيئة مطمئنة لأقوال الشاهد؟، والقاضى: المحكمة لها أن تأخذ بأقوال الشاهد أو لا تأخذ بها، وأنا لم أفصح عن رأيى.

وطالب الدفاع بعقد جلسة سرية للإفصاح عن مصدر معلوماته التى رفض التصريح بها، معللا ذلك بالخوف على مصادره، ملحًا بالسؤال عن هوية مصادره التى كون من خلالها التحريات بالواقعة، بالإضافة إلى سؤاله عن عدد المرات التى تقابل خلالها مع مصادره السرية فى ذلك التوقيت، مما دفع رئيس المحكمة لتعليق ضاحكًا: "واحد مواعد واحدة يهمك فى أيه تعرف بيتقابلوا كام مرة؟".

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

كانت المحكمة قد صرحت للدفاع باستخراج نسخة من الأسطوانات المدمجة بالجلسة الماضية، وأكدت أنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.