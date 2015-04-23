أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسئول بالزراعة لتلقيه رشوة من متعدٍ على أراضى الدولة

Google+ Print
القبض على مسئول بالزراعة لتلقيه رشوة من متعدٍ على أراضى الدولة القبض على مسئول بالزراعة لتلقيه رشوة من متعدٍ على أراضى الدولة
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تمكن هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس من ضبط أحد مسئولى إدارة الملكية والتصرف، وسائق بالهيئة من تلقيهم رشوة من قبل أحد رجال الأعمال المتعدين على أراضى الدولة بطريق إسماعيلية لتمرير معاينة لمساحة 100 فدان مخالفة بتغير نشاطها من زراعى إلى عمرانى على أنها منزرعة لعدم تحصيل مستحقات الدولة من المتعدين لتغيير النشاط، والتلاعب فى الأوراق بمخالفة قوانين "الهيئة"، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر