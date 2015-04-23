القبض على مسئول بالزراعة لتلقيه رشوة من متعدٍ على أراضى الدولة

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تمكن هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس من ضبط أحد مسئولى إدارة الملكية والتصرف، وسائق بالهيئة من تلقيهم رشوة من قبل أحد رجال الأعمال المتعدين على أراضى الدولة بطريق مصر إسماعيلية لتمرير معاينة لمساحة 100 فدان مخالفة بتغير نشاطها من زراعى إلى عمرانى على أنها منزرعة لعدم تحصيل مستحقات الدولة من المتعدين لتغيير النشاط، والتلاعب فى الأوراق بمخالفة قوانين "الهيئة"، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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