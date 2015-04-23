ضبط 20 طن شيبس وكاراتيه فاسدة فى حملة تموينية ببنى سويف

تمكنت حملة من مباحث التموين ببنى سويف، برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ، من ضبط "أحمد .ف .م"، بحوزته 20 طن مخلفات شيبس وكاراتيه فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، داخل مخزنين بقرية الميمون بمركز الواسطى شمال المحافظة، تحرر المحضر رقم 8982 لسنة 2014 جنح الواسطى وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما نجحت الحملة فى ضبط محطة وقود تبيع البنزين والسولار فى جراكن بأسعار مرتفعة لتجار السوق السوداء.
كما نجحت الحملة فى ضبط محطة وقود تبيع البنزين والسولار فى جراكن بأسعار مرتفعة لتجار السوق السوداء.
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