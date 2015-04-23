العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه مستشفى أسيوط الجامعى

حالة من الغموض سيطرت على مستشفى أسيوط الجامعى، بعد أن عثر العاملون اليوم الخميس، على جثة أحد أطباء مستشفى أسيوط الجامعى بقسم الجراحة العامة ملقاة فى إحدى دورات المياه الخاصة بالمستشفى الجامعى.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين زغلول مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إخطاراً من مستشفى أسيوط الجامعى بالعثور على جثة "ج . م ، 27 سنة" طبيب بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعى بداخل إحدى دورات المياه التابعة للمستشفى فى ظروف غامضة .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على الطب الشرعى لكشف ملابسات الوفاة .