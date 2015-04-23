من المجد إلى الهدم.. الحزب الوطنى حكاية مبنى عمره 65عاما.. ملف تفاعلى

فى موقع فريد ومميز بوسط العاصمة، قرب ميدان التحرير والمتحف المصرى، يقع مبنى الحزب الوطنى المنحل، مطلاً على نهر النيل، والذى ظل على مدار ثلاثة عقود مقراً موازياً لمجلس الوزراء، من داخله كانت تصنع سياسات نظام مبارك، ومنه تصدر القرارات والتوجيهات.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير، واحتراق المبنى ظل مصير المبنى المحترق مجهولاً، طالب البعض بهدمه، فيما طالب آخرون بترميمه وتحويله إلى فندق وغير ذلك من الاقتراحات والأفكار، إلى أن أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأسبوع الماضى، قرارا بهدم المبنى للانتفاع منه، معلناً إسناد عملية الهدم للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.. "اليوم السابع" يقدم فى ملف تفاعلى قصة مبنى الحزب الوطنى بوسط العاصمة، من المجد إلى الهدم..

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