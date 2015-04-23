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بالفيديو..مهاب مميش وسلطان الجابر يتفقدان عمل الكراكات بقناة السويس الجديدة

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بالفيديو..مهاب مميش وسلطان الجابر يتفقدان عمل الكراكات بقناة السويس الجديدة بالفيديو..مهاب مميش وسلطان الجابر يتفقدان عمل الكراكات بقناة السويس الجديدة
صعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى أعلى سطح الكراكة "الصدر"، أحد أكبر كراكات تحالف التحدى المشارك فى حفر قناة السويس الجديدة.

ويزور سلطان الجابر قناة السويس ضمن وفد إماراتى لتفقد عمل الكراكات التابعة لتحالف التحدى بقناة السويس الجديدة.

وتقوم كراكات التحدى بحفر مسافة 35 كليو متر بقناة السويس الجديدة، فيما تقوم كراكات هيئة قناة السويس بتوسيع وتعميق تفريعة البلاح الغربية.


>مهاب مميش يصطحب وزير الدولة الإماراتى فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة
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مصر 365

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