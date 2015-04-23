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«تواضروس» : مصر احتضنت الأرمن بعد مذابح الأتراك ضدهم

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«تواضروس» : مصر احتضنت الأرمن بعد مذابح الأتراك ضدهم «تواضروس» : مصر احتضنت الأرمن بعد مذابح الأتراك ضدهم

البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية تشارك الكنيسة الأرمينية في ذكري مذابح الأرمن وهذا يدل على قوة العلاقات بين الكنيستين وأن احتضنت الأرمن بعد المذبحة التي ارتكبت ضدهم وعاشوا وسطنا و اندمجوا في المجتمع المصري طوال الفترة الماضية.

وأضاف البابا تواضروس في تصريحات تليفزيونية في أرمينيا أن الكنيسة المصرية تعترف بمذابح الأرمن وبشهدائها ، فالشهادة من أجل الوطن والإيمان تجبر الجميع بالاعتراف بها.

وأشار إلي أن مذابح الأرمن هي أكبر جريمة في الحرب العالمية الأولي بسبب عدد شهداء الأرمن الذي تجاوز المليون وقصر مدة قتلهم.

مشددا أنه لا يهم اعتراف العالم بمذابح الأرمن فالله يعترف بهم لأنهم قتلوا بدون ذنب وبسبب إيمانهم فقط ، ومؤكدا أن السلام في المنطقة يبدأ بأن يتصالح الإنسان مع نفسه وينقي قلبه حتى يصنع سلام.

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