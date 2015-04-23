محافظة قنا: مياه الشرب تخلو من المواد المشعة وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة

أكد اللواء مهندس هاني محمود حمدي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، من خلو مياه الشرب من أية مواد مشعة، مؤكدًا حرص المعمل المركزي علي رفع العينات كل نصف ساعة من محيط غرق الناقلة ومن أمام مآخذ المحطات للتأكد من سلامة جودة مياه الشرب وصلاحيتها للإستخدام ، بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات الإصلاح والتدابير الاحترازية اللازمة .

وأشار رئيس الشركة إلي إرسال لجنة من قبل المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب، والصرف الصحي بغرض المتابعة، ورفع العينات، وعمل قياسات ميدانية، ومزودة بجهاز دقيق لقياس الآشعة، والتي أكدت علي خلو مياه الشرب من الإشعاعات تماماً .

وطالب المواطنين عدم الإنسياق وراء الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة والمضللة عن أخطار تسرب مادة الفوسفات بمياه النيل، مما يتسبب في تلوثها التي قد يروجها البعض لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار وتضليل الناس، منوهًا إلي أن كل ما يثار من لغط كبير غير صحيح ويتسم بالكذب والإفتراء وعاري تمامًا من الصحة .