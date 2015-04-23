تحديد 26 بريل لنظرأولى جلسات دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام بحيري

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 26 أبريل لنظر الدعوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتي يطالب فيها بوقف بث برنامج الباحث إسلام البحيري على قناة القاهرة والناس.

وجاء بالدعوى، أن جميع النصوص التشريعية أكدت على أن الأزهر الشريف وشيخه، هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن اﻻزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة وأن المشرع قد وضع نصا خاص بالأزهر في وثيقة الدستور، بباب “المقومات اﻻجتماعية”، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية ونشر العلوم الإسلامية، وكذلك جعل قانون الأزهر منه، القائم على حفظ التراث الإسلامي وآراء أئمة الفقه الإسلامي، واجتهاد العلماء الأوائل والحفاظ على تراثهم الحضاري والإسلامي.