ضبط «إينو» وبحوزتة سلاح نارى وعدد (116) قرص مخدر بحي الزهور ببورسعيد

كتب – جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور، بمديرية أمن بورسعيد برئاسة الرائد محمد مسعد ، رئيس مباحث الزهور، من ضبط مسجل الخطر” ع. ا.ع “، شهرته ( إينو ) ، مقيم دائرة قسم الزهور، ( مسجل جنائيًا فرض سيطرة )، حال تواجده داخل أحد المقاهي بمنطقة سوق علي بن أبى طالب، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد (1) طلقة من ذات العيار، وعدد (116) قرص مخدر “بقصد الإتجار” ومبلغ مالى وهاتف محمول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق .