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العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه بمستشفى أسيوط الجامعي

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العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه بمستشفى أسيوط الجامعي العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه بمستشفى أسيوط الجامعي

جثة – أرشيفية

عثر العاملون بمستشفى أسيوط الجامعى، ظهر اليوم الخميس، على جثة أحد أطباء مستشفى أسيوط الجامعي بقسم الجراحة العامة ملقاة فى إحدى دورات المياه الخاصة بالمستشفى الجامعى.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين زغلول مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول اخطاراً من مستشفى أسيوط الجامعي بالعثور على جثة ” ج . م ، 27 سنة ” طبيب بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي بداخل إحدى دورات المياه التابعة للمستشفى فى ظروف غامضة .

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى, وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على الطب الشرعى لكشف ملابسات حادث الوفاة.

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