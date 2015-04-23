"زراعة سوهاج" تعقد اجتماعا لتوعية الفلاحين بزراعة الذرة الشامية

أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية عقدت اجتماعاً لوضع الخطط الاستراتيجية ووضع الأسعار المناسبة لتوريد محصول الذرة الشامية، وتحديد 300 جنيه للذرة الصفراء، 280 جنيها للذرة البيضاء .

وأضاف المهندس السيد عبد المجيد، منسق الحملة القومية بمحافظة سوهاج، أن هذا الاجتماع استهدف تحديد الأصناف والهجن المنزرعة، وكذلك عدد الحقول الإرشادية والتعليمية بالمحافظة، وعقد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين وعرض الأصناف الجديدة عليهم وتشجيعهم على زراعة محصول الذرة الشامى بما يعود بالنفع على أسرهم .