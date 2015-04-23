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صحة أسوان: نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 102%

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صحة أسوان: نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 102% صحة أسوان: نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 102%
أكد الدكتور ممدوح وشاحى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن نسبة الأطفال المستهدفين خلال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى نظمتها محافظة أسوان فى الفترة من 19 إلى 22 أبريل، بلغت 102%، وذلك بعد تطعيم عدد من الأطفال الأجانب سودانيين وسوريين الجنسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الأطفال المستهدفين خلال الحملة، والبالغ أعمارهم من يوم إلى 5 سنوات، وصل عددهم 215851 طفلاً، تم تطعيم عدد 219977 طفلاً بنسبة 102%، وذلك بعد تطعيم 38 طفلاً يحملون جنسيات سودانية وسورية مقيمين بمحافظة أسوان.

وأشار الدكتور "وشاحى"، إلى أن وزارة الصحة بذلت جهود فوق العادة لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال داخل محافظة أسوان، وذلك بعد تخصيص 1203 فرقة وطاقم طبى ما بين ثابت ومتحرك، ومجهزين ومدربين على أعلى مستوى، وموفر لهم عدد 12859 زجاجة طعم، يتجهوا بها إلى المنازل والمدارس ورياض الأطفال والشوارع وغيرها.

وقال، "وجدنا صعوبة بالغة فى الوصول إلى بعض المنازل التى تقع على سفح المناطق الجبلية فى محافظة أسوان، كما أن هناك تعليمات بتواجد فرق التطعيم أمام محطات السكة الحديد لاستهداف الأطفال المسافرين والعائدين من السفر، بالإضافة إلى تواجد فرق التطعيم بالكمائن الحدودية للمحافظة، وحققت هذه الفرق نتائج كبيرة فى استهداف عدد كثير من الأطفال".

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