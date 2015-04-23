محافظ الأقصر يناقش تنفيذ الخطة الاستثمارية مع رؤساء القطاعات بالمحافظة

شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى، ووضع آليات تنفيذ خطة العام المالى 2015 /2016 وتحديد الاحتياجات المالية لكل قطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن ومديرى المديريات، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2014/2015، ومتابعة سير الأعمال فى مشروعات القطاعات المختلفة منها الكهرباء، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، وخدمات الأمن، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والقرى الأكثر فقراً، ومشروعات البنية الأساسية.

وأوضح مسئولو القطاعات نسبة تنفيذ الخطة وتكلفتها والمتبقى منها، مؤكدين الانتهاء من 80% من مشروعات قطاع الكهرباء، بتكلفة 22060 مليون جنيه، وقطاع رصف الطرق تم تنفيذ ما يزيد عن 87% بتكلفة 29005 مليون جنيه، وقطاع تحسين البيئة إنهاء 75% بتكلفة 20218 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمبلغ 7442 مليون جنيه، أما عن القرى الأكثر فقراً فقد تم تنفيذ مشروعات تطويرها وإدخال الخدمات بها بنسبة 75% بتكلفة 33 مليون جنيه، بإجمالى 88189 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعالم المالى 2014/2015 .