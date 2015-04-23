ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات و21 سفينة بضائع عامة خلال أسبوع

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن إجمالى سفن الحاويات التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت (18) سفينة حاويات، وأن الميناء استقبل (21) سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع، كما غــــادر المينـــــاء خلال نفس الأسبوع عدد (15) سفينة حاويات وعدد (19) سفينة بضائع عامة .

وأضاف الشيطى أن الميناء استقبل خلال الأسبوع الجارى السفينة ( EDFU ) محملة بكمية 63000 طن قمح، والسفينة ( NILUFER SULTAN ) محملة بكمية 8500 طن زيت، والسفينة ( SEA LADY ) محملة بكمية 44000 طن ذرة، والسفينة ( LIRIK ) محملة بكمية 6800 طن زيت .

والسفينة ( LADY AMNA ) محملة بكمية 33000 طن ذرة .

وفى السياق نفسة أضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 57557 طن قمح.