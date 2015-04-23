أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات و21 سفينة بضائع عامة خلال أسبوع

Google+ Print
ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات و21 سفينة بضائع عامة خلال أسبوع ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات و21 سفينة بضائع عامة خلال أسبوع
قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن إجمالى سفن الحاويات التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت (18) سفينة حاويات، وأن الميناء استقبل (21) سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع، كما غــــادر المينـــــاء خلال نفس الأسبوع عدد (15) سفينة حاويات وعدد (19) سفينة بضائع عامة .

وأضاف الشيطى أن الميناء استقبل خلال الأسبوع الجارى السفينة ( EDFU ) محملة بكمية 63000 طن قمح، والسفينة ( NILUFER SULTAN ) محملة بكمية 8500 طن زيت، والسفينة ( SEA LADY ) محملة بكمية 44000 طن ذرة، والسفينة ( LIRIK ) محملة بكمية 6800 طن زيت .

والسفينة ( LADY AMNA ) محملة بكمية 33000 طن ذرة .

وفى السياق نفسة أضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 57557 طن قمح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365