مصر تترأس اجتماع مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حول مسارات الهجرة

ترأس السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي الاجتماع الدولي للجنة تسيير مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حول مسارات الهجرة والذي يعقد يومي 23 و24 أبريل 2015 بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة الدول أعضاء اللجنة من الجانب الإفريقي (دول مصر، إثيوبيا، السودان، اريتريا، وجنوب السودان)، وكذا دول المملكة المتحدة، فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، ومالطا عن الجانب الأوروبي، بالإضافة إلي مفوضتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

ويهدف الاجتماع إلى تطوير مشروعات لتنفيذ ما تضمنه إعلان روما لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر في منطقة القرن الأفريقي. ويشارك من الجانب المصري ممثلين عن وزارات القوى العاملة والهجرة واللجنتين الوطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث سيطرح الوفد المصري مجموعة من المشروعات الوطنية في مجال التدريب وبناء القدرات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.