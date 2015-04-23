خبير: خفض الفوائد ومد آجال السداد سبيل تفعيل «التمويل العقاري»



> أكد الدكتور وائل صلاح الخبير العقاري على أهمية مساندة البنوك لشركات التمويل العقاري التي اعتبرها الجهات المختصة ولها علم أكبر بمجال التمويل العثاري من الأعمال وظروفه كما أنها لا تعمل في شيء أخر وبالتالي من الأفضل أن تساهم البنوك في إنشاء شركات التمويل العقاري ويتم تطبيق منظومة التمويل لشراء الوحدات السكنية من خلالها وليس من خلال البنوك، مضيفاً أن عمل البنوك بجوار الشركات أفضل للسوق ككل ويرفع من التنافسية وهو ما يصب في صالح الجهات المانحة والمستفيدة.

وأشار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA إلى وجود مشكلة وعي بمنافع وأهمية التمويل العقاري لدى قطاع كبير من المواطنين إلا أن المشكلة الأكبر ترتبط بعملية التمويل ذاتها، مضيفاً أن السائد في مصر هو التمويل القصير والمتوسط أما طويل الأجل هو قليل للغاية فأغلب تمويلات البنوك تتراوح مددها بين سنة و5 سنوات بينما ليصبح التمويل العقاري ذي فعالية فيجب أن تمتدد آجاله إلى 15 و20 و30 سنة كما هو الحال في أمريكا وهو عنصر مهم لتفعيل المنظومة.

وتابع: أما العنصر الأخر فهو سعر الفائدة والتي يجب أن تكون منخفضة فما يمثل عقبة للتمويل العقاري هو ارتفاع تكلفته فالبنوك تقدم فوائد على الودائع بـ10% ما يضطرها إلى فرض فوائد على التمويل بـ 12% فيما فوق وهو ما يرفع سعر الوحدات بشكل كبير.