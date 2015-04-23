السيسى: مصر لديها إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين لإرساء الأمن فى سيناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تحتفل بتحرير سيناء فى ظل محاربة إرهاب غاشم يروع الآمنين ويهدد الاستقرار، واستشهد بالآية الكريمة "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" للدلالة أن مصر ستظل أمنة مطمئنة.

كما أكد الرئيس السيسى، في كلمته إلى الأمة، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، أن مصر وشعبها لديهما إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين، وأن جيش مصر الباسل ودرعها الحامى يخوض حربا لإرساء الأمن والاستقرار فى سيناء، ووجه التحية لأهالي سيناء، وأكد لهم ان مواقفهم الوطنية ستظل محفورة فى ذاكرة هذا الوطن لأنهم لم يدخروا جهدا لمعاونة أجهزة الدولة.