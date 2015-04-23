أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: مصر لديها إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين لإرساء الأمن فى سيناء

Google+ Print
السيسى: مصر لديها إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين لإرساء الأمن فى سيناء السيسى: مصر لديها إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين لإرساء الأمن فى سيناء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تحتفل بتحرير سيناء فى ظل محاربة إرهاب غاشم يروع الآمنين ويهدد الاستقرار، واستشهد بالآية الكريمة "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" للدلالة أن مصر ستظل أمنة مطمئنة.

كما أكد الرئيس السيسى، في كلمته إلى الأمة، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، أن مصر وشعبها لديهما إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين، وأن جيش مصر الباسل ودرعها الحامى يخوض حربا لإرساء الأمن والاستقرار فى سيناء، ووجه التحية لأهالي سيناء، وأكد لهم ان مواقفهم الوطنية ستظل محفورة فى ذاكرة هذا الوطن لأنهم لم يدخروا جهدا لمعاونة أجهزة الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر