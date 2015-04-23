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ننشر صورة "وثيقة النيل" بعد توقيع الرئيس السيسى عليها

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ينشر "اليوم السابع" وثيقة النيل التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف حماية النهر الخالد من التعديات والتلوث، وحفاظًا عليه كمصدر وحيد للحياة فى .

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس حرص على أن تنطلق تلك الحملة على المستوى الشعبى، وذلك بالتوازى مع الجهود الرسمية للدولة من خلال معالجة مياه النيل وإزالة تعديات البناء من على ضفافه، وبهدف زيادة وعى المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذى أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>السيسى يعلن انضمامه للجنة "حراس النيل" بتوقيعه على وثيقة حماية النهر

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مصر 365

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