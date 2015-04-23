أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس إندونيسيا يوصى فى ختام القمة الأفروآسيوية بأهمية إقامة دولة فلسطين

Google+ Print
رئيس إندونيسيا يوصى فى ختام القمة الأفروآسيوية بأهمية إقامة دولة فلسطين رئيس إندونيسيا يوصى فى ختام القمة الأفروآسيوية بأهمية إقامة دولة فلسطين
اختتم الرئيس الإندونيسى مساء اليوم، الخميس، بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، القمة الأفروآسيوية التى انعقدت على مدار يومين بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة 105 دول ممثلة على مستويات مختلفة بين قادة ورؤساء حكومات ووفود.

وألقى الرئيس الإندونيسى كلمة خلال الجلسة أكّد فيها أهمية التعاون الآسيوى الأفريقى، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحق شرعى للشعب الفلسطينى، وتضمنت توصيات القمة 29 توصية أهمها التأكيد على مكافحة الإرهاب.


>نشاط مكثف لرئيس الوزراء فى ثانى أيام القمة الأفروآسيوية.. محلب يترأس الجلسة الرابعة المشتركة.. ويدعو الرئيس الإندونيسى للاستثمار فى مصر.. ورئيس فيتنام يوجه دعوة إلى السيسى لزيارة بلاده
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر