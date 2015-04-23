رئيس إندونيسيا يوصى فى ختام القمة الأفروآسيوية بأهمية إقامة دولة فلسطين

اختتم الرئيس الإندونيسى مساء اليوم، الخميس، بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، القمة الأفروآسيوية التى انعقدت على مدار يومين بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة 105 دول ممثلة على مستويات مختلفة بين قادة ورؤساء حكومات ووفود.

وألقى الرئيس الإندونيسى كلمة خلال الجلسة أكّد فيها أهمية التعاون الآسيوى الأفريقى، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحق شرعى للشعب الفلسطينى، وتضمنت توصيات القمة 29 توصية أهمها التأكيد على مكافحة الإرهاب.

نشاط مكثف لرئيس الوزراء فى ثانى أيام القمة الأفروآسيوية.. محلب يترأس الجلسة الرابعة المشتركة.. ويدعو الرئيس الإندونيسى للاستثمار فى مصر.. ورئيس فيتنام يوجه دعوة إلى السيسى لزيارة بلاده

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