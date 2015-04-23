صحيفة روسية: مصر تفقد الاتصال بالقمر الصناعى "إيجبت سات 2"

قالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن مصر فقدت الاتصال بالقمر الصناعى المصرى "إيجبت سات2" الذى تم إطلاقه يوم 16 أبريل العام الماضى من قاعدة بايكونور بكازاخستان.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن الخبراء الروس من مؤسسة "إنيرجيا" لإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ يحاولون الاتصال بالقمر، ولكنه يرفض الاستجابة بالدوران.

وأضافت الصحيفة الروسية نقلا عن مصدر فى مؤسسة "إنيرجى" أنه تم فقدان الاتصال مع الجهاز، ولكن نحاول الآن إعادة تشغيله مرة أخرى، وعملية الإنقاذ تستمر لمدة أسبوع، ولكن حتى الآن لا توجد أى نتائج، وفقدان السيطرة على القمر الصناعى.

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