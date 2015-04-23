إصابة متهم بكسر ألقى بنفسه من الطابق الثانى فور رؤيته قوات الشرطة بملوى بالمنيا‎

أصيب متهم بكسر بالحوض والذراع الأيسر بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي، إثر قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثانى بمنزله، فور مشاهدته قوات الشرطة للقبض عليه فى قضية شيك تم القبض عليه وبرفقته متهم آخر متورط فى قضية سرقة، وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد محلى الصنع و3 طلقات نارية .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الرائد محمد عصمت، رئيس مباحث ملوى، والنقيبين ممدوح شعبان وأحمد مدني، والقوة المرافقة لهم لتنفيذ إذن النيابة العامة، بضبط وتفتيش منزل ” محمد . م . ع ” 27 سنة عاطل، ومقيم بقرية قلندول ، والمطلوب ضبطة وإحضارة فى عدة قضايا آخرهم القضية رقم 5880 لسنة 2009 جنح مركز ملوي ( شيك ) ، وأثناء وصول القوات لمحيط مسكنه قام المتهم بالصعود إلى سطح المنزل، وبرفقته ” مكرم . ع . ع ” 39 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 617 لسنة 2013 جنح مركز ملوى ( سرقة ) .

قام الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته ، وقفز من على المنزل ونتج عنه إصابته بكسر بالحوض والذراع الأيسر، وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما بندقية خروش وفرد محلى الصنع و3 طلقات نارية ، وبمواجهتما أقرا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة .

تم نقل المصاب للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وباشرت النيابة التحقيق .