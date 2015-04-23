الجمارك: رفضنا إدخال ثلاجات مستعملة..وقطاع التجارة الخارجية طلب إعادة تصديرها

أكدت مصلحة الجمارك عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية والصحف عن وجود تلاعب في ادخال شحنة من الثلاجات المستعملة للبلاد بالمخالفة للائحة الاستيرادية التي تمنع دخول المستعمل.

وشدد البيان علي ان مصلحة الجمارك ملتزمة بتنفيذ جميع القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد حماية للصناعة المصرية ومنعا لدخول سلع تضر بالمنافسة العادلة مع منتجاتنا الوطنية اوتضر بالامن القومي للبلاد.

واشار بيان لمصلحة الجمارك انه خلال العام الماضي وردت شحنة من الاجهزة الكهربائية وبالفحص والمعاينة الفعلية تبين انها تحتوي علي 44 جهاز من المجمدات في شكل صناديق افقية من غير النوع المنزلي وهي لا تخضع للقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2013 الذي اصدره وزير الصناعة والتجارة في 30 يوليو 2013 المتضمن حظر دخول ثلاجات العرض المستعملة.

وقال ان مصلحة الجمارك باعتبارها ليست جهة الاختصاص فيما يتعلق بمنع او الموافقة علي دخول السلع والبضائع الواردة من الخارج فهذا اختصاص هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، ولذا تم عرض الملف باكمله علي قطاع التجارة الخارجية الذي افاد باعادة تصدير الشحنة دون مطالبة مالية لعدم وجود شبهة تهريب أو التحايل.

وأضاف بيان المصلحة انه بالفعل تم اعادة تصدير الشحنة والتي كان افرج عنها مؤقتا برسم تحت التحفظ الي حين انتهاء عمليات الفحص الفعلية وورد قرار الجهات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة.