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السيسي: مصر تحتاج لتكاتف جميع مؤسساتها لتحقيق التنمية ولن نسمح بتهديد أمنها القومي

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السيسي: مصر تحتاج لتكاتف جميع مؤسساتها لتحقيق التنمية ولن نسمح بتهديد أمنها القومي السيسي: مصر تحتاج لتكاتف جميع مؤسساتها لتحقيق التنمية ولن نسمح بتهديد أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الأمة العربية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث أكد أن  في أمس الحاجة لتكاتف جميع مؤسساتها لتحقيق التنمية الشاملة ولن نسمح بتهديد أمنها القومي والأمن العربي.

ووجه السيسي، التحية إلى أروح الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم في معركة الكرامة من أجل الوطن ، مؤكدًا  أن سيناء توجه إرهابًا يسعي لتحقيق مصالح ضيقة.

وأوضح، أن  ذكرى تحرير سيناء تشكل رمزا لنضال الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه الذين اختلطت دمائهم من أجل تحرير الوطن، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تنمية سيناء وفقا لخطة محددة من خلال إقامة العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: قواتنا المسلحة تخوض حربا شرسة وبلا هوادة بالتعاون مع الشرطة للقضاء على الإرهاب والنهوض، ونعمل على توفير فرص العمل اللازمة لتشغيل الشباب في سيناء وتوظيف قدراتهم لتحقيق التنمية.

وأكد أن مصر حققت سلام المنتصرين وستظل حريصة على السلام الشامل والعادل بالمنطقة، وستظل بشعبها عزيزة أبية وعونًا لأشقائها العرب.

 

 

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