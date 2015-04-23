مكياج خاصّ بإطلالة العمامة الزرقاء

هل أنت قلقة بشأن تنسيق مكياجك مع عمامتك الزرقاء؟ إليك من "سيدتي نت" أهمّ الخطوات لتنسيق مكياج صيفيّ مميّز ومناسب للعمامة الزرقاء، التي تُعدّ خياراً من أهمّ الخيارات في مناسبات فصل الصيف. وتُعتبر العمامة الزرقاء ـ على أهمية المناسبة ـ للإطلالة الكاجوال والإطلالة المسائية في فصل الصيف، إذ تُضفي حيوية على طلّتك. لذا لا تقلقي بسبب اختيار الأزرق اللامع للعمامة في السهرات وتنسيقها مع المكياج الأزرق القوي .

تحتاجين إلى :

-أساس مناسب للون بشرتك.

-ظلال عيون أزرق وظلال عيون فضيّ لامع .

-أي لاينر أسود.

-أي لاينر أزرق.

-قلم كحل أزرق جاف.

-قلم كحل أسود جاف.

ماسكرا سوداء .

خطوات تطبيق مكياج العمامة الزرقاء:

-طبّقي أساس الوجه على الوجه والرقبة بشكل متساوٍ.

- ارسمي بالكحل الجاف حدود رسم الأي لاينر الذي ترغبين في تطبيقه.

-طبّقي ظلال العيون الأزرق على عينك، ثمّ ضعي القليل من الفضي على زاوية العين الداخلية .

-ارسمي بالكحل الأزرق الجاف الخط الرفيع على جفنك السفلي.

-أعيدي ـ الآن ـ رسم الأي لاينر السائل فوق الكحل الجاف للحصول على رسم أي لاينر دقيق ومميز.

-لا تنسي الأي لاينر فهو يُضيف كثافة إلى رموشك ويجعل نظرتك تبدو أجمل.

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