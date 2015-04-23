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أمن أسوان يضبط إخوانيين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

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أمن أسوان يضبط إخوانيين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم أمن أسوان يضبط إخوانيين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم
ألقى رجال مباحث أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان بكوم أمبو بتهمة الاشتراك فى التظاهرات المحرضة على قلب نظام الحكم.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، قد ألقت القبض على المتهم (حمدى.م) 43 سنة عامل والمتهم (شعبان م) 47 سنة موظف، وذلك لانضمامهما لجماعة الإخوان والاشتراك فى المظاهرات والتحريض على العنف.
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