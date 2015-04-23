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إزالة 504 حالات تعدٍ على 23 فدانا بالمنيا

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إزالة 504 حالات تعدٍ على 23 فدانا بالمنيا إزالة 504 حالات تعدٍ على 23 فدانا بالمنيا
تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 504 حالات تعد على مساحة 23 فدانا و12 قيراطا و8 أسهم بمراكز المنيا، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلت من الوحدات المحلية خلال الفترة من 15/4/2015 حتى 21/4/2015، حيث تمت إزالة 36 حالة بمركز مغاغة بمساحة 6 أفدنة و17 قيراطا و2 سهم، وعدد 12 حالة بمركز العدوة بمساحة 18 قيراطا، و17 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 13 قيراطا، وعدد 20 حالة بمركز مطاى بمساحة 17 قيراطا و4 أسهم، وعدد 16 حالة بمركز المنيا بمساحة 8 قراريط و12 سهما، وعدد 30 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و3 قراريط و6 أسهم، وعدد 254 حالة بمركز ملوى بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط و12 سهما.

وأكد المحافظ عقب إطلاعه على التقرير على ضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
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