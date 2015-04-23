الجريب فروت يخلصك من الوزن الزائد والكولسترول ويحميك من السرطان

الجريب فروت أحد أنواع الفواكه، وهو شبيه للبرتقال من الخارج ولكنه يتميز بطعمه اللاذع، وله فوائد صحية عديدة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فاكهة الجريب فروت تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، فيحتوى على فيتامين "سى - أ - ب - ك"، وعلى نسبة عالية من الكالسيوم وحمض الفوليك والفسفور والزنك والألياف.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان بعد تناول للجريب فروت، وهى:

>1- يحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم فى الجسم، ويعمل على تنظيمه.

>2- يقيك من الإصابة بمرض السرطان وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

>3- يعد علاجا فعالا للأشخاص المصابين بالحموضة فى المعدة.

>4- يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم ويحد من ارتفاعه.

>5- يجدد نشاطك وحيويتك عند تناول لحبة من الجريب فروت فى الصباح.

>6- يقلل من فرص الإصابة بتورم الأرجل للمرأة الحامل.

>7- ينظم نسبة السكر فى الدم.

>8- يخلصك من الوزن الزائد وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.