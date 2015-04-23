النيابة تتسلم تقريرا مبدئيا للشهيد "السحيلى" لإصابته بجروح تهتكية بالرأس

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئى الخاص بوفاة الشهيد الرائد محمد خالد عبد اللطيف السحيلى، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث العريش، والذى توفى أمس الأربعاء فى المركز الطبى العالمى بعد دخوله العناية المركزة لمدة 10 أيام.

وأكد التقرير أن "السحيلى" توفى نتيجة إصابته بجروح تهتكية انفجارية فى الرأس والرئتين لانفجار السيارة المفخخة، واختراق جسده العديد من الأجسام الزجاجية التى أدت لإصابته بسحجات وخدوش فى الرأس والوجه والعنق.

يذكر أن السحيلى استشهد أمس الأربعاء فى المركز الطبى العالمى متأثرا بإصابته بجروح تهتكية انفجارية، إثر تعرض قسم شرطة ثالث العريش لانفجار سيارة مفخخة يوم 12 أبريل الجارى.

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