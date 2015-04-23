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سقوط عاطلين محكوم عليهما بالمؤبد فى قضيتى مخدرات بزفتى

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سقوط عاطلين محكوم عليهما بالمؤبد فى قضيتى مخدرات بزفتى سقوط عاطلين محكوم عليهما بالمؤبد فى قضيتى مخدرات بزفتى
تمكن ضباط مباحث مركز زفتى بالغربية من ضبط عاطلين محكوم عليهما بالمؤبد فى قضيتى مخدرات.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بتمكن الرائد أحمد جعيصة رئيس مباحث مركز زفتى والقوة المرافقة له من ضبط "الطيبى.ف.ا" محكوم عليه بالمؤبد فى القضية 19560/1217/2014 جنايات زفتى مخدرات.

كما تم ضبط المتهم "محمد.ح.ا.غ" محكوم عليه بالمؤبد فى القضية 1343/40/2014 جنايات زفتى مخدرات، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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