القبض على عاطل متهم بتصنيع الأسلحة النارية فى المعصرة بحلوان

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، بالإضافة إلى تحويله الأسلحة الصوت إلى حية، وضبط بحوزته معدات التصنيع وعدد من الأسلحة، وأحيل إلى النيابة حيث باشر التحقيق معه المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن المتهم يصنع الأسلحة النارية الخرطوش ويحول الأسلحة الصوت إلى حية داخل ورشة بمسكنه وأن عملاءه يترددون عليه لشراء الأسلحة.

وعقب حصول المقدم عمرو خاطر رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة على إذن من النيابة داهم وبصحبته قوة أمنية مسكن المتهم، وتمكن من القبض عليه وبحوزته 5 أسلحة خرطوش و3 أسلحة صوت محولة إلى حية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة.

واعترف المتهم بتصنيعه المضبوطات وحيازته لها لبيعها لعملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وباشرت النيابة التحقيق.