تسليم أحراز "السفارة الأمريكية الثانية" للجنة فنية للتأكد من صحة الصور

انتهت هيئة محكمة جنايات القاهرة من عرض الفيديوهات المحملة بالأسطوانات المدمجة الخاصة بأحداث السفارة الأمريكية الثانية والتى وقعت فى 2013 والمتهم بها 23 متهمًا، وذلك بعدما حضرت اللجنة الفنية المنتدبة للتأكد من صحة الفيديوهات.

ووجهت هيئة المحكمة تساؤلا للجنة الفنية المشكلة للتحقق من صحة هذه الفيديوهات والصور، عن إمكانية تحديد موعد التقاط الصور ومقاطع الفيديوهات الموجودة بالأسطوانة التى عرضتها المحكمة اليوم، فأجاب رئيس اللجنة أنه يستطيع معرفة وتحديد الموعد، مما دفع المحكمة بتسليم الأحراز للجنة، وذلك تنفيذا لطلب الدفاع بعرض المقطع على لجنة فنية لبيان هذه الصورة خاصة بالمتهم من عدمه وزمان ومكان التقاطها.

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

كانت المحكمة قد صرحت للدفاع باستخراج نسخة من الأسطوانات المدمجة بالجلسة الماضية، وأكدت أنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.