​بالصور​.. محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرى مركز الغنايم ويؤكد على سرعة حل مشكلاتهم

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على وضع حلول جذرية وسريعة لمشكلات المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فى مواعيدها المقررة، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الجماهيرية والتواصل المباشر مع المواطنين لتكوين منظومة عمل ناجحة واصفاً المواطنين بالجهة الرقابية على القيادة التنفيذية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقد فى نهاية جولته بمركز الغنايم بحضور جمال عباس سكرتير عام المحافظة ومحمد فرغلي رئيس مركز الغنايم والعديد من القيادات التنفيذية ومديرى الخدمات ورؤساء الشركات للاستماع إلى مشاكل أهالي قرى مركز الغنايم وطلباتهم وايجاد الحلول لها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد العمل بوحدة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بمركز الغنايم لمتابعة الإجراءات والتسهيلات فى المشروع ومناقشة المشكلات الموجودة ووضع حلول عاجلة لها والتأكد من بدء صرف القروض للشباب.

واستمع المحافظ لمشاكل أهالي قرى مركز الغنايم واحتياجات القرى المختلفة والتي تمثلت فى إنشاء مراكز شباب وتطوير الوحدات الصحية والمستشفى المركزى بالغنايم وسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز.

وطالب الأهالي بإنشاء مركز شباب بقرية العزايزة وقرية العامرى ودعم مركز شباب دير الجنادلة والانتهاء من إنشاء مركز الشرطة مطالبين بسرعة الانتهاء من اعتماد مساحة 580 فدان بالظهير الصحراوى لم يتم اعتمادها بالمخطط الاستراتيجي وهى مخصصة لإقامة منطقة صناعية وإسكان اجتماعى ومشاريع بنية أساسية.

ومن جانبه وافق المحافظ على تشكيل لجنة من الاهالي لمعاينة وحدة المعالجة بمشروع محطة الصرف مع المسئولين بالهيئة القومية وشركة المياه لحل المشاكل التى تواجه المشروع واختيار الحلول المناسبة لاستكمال العمل فيه خلال اسبوع كما وافق على ترخيص عدد 2 أتوبيس لنقل الأهالي والطلاب من الغنايم لمدينة أسيوط وحل مشكلة الزحام على المواصلات .

وأعلن عن بدء منظومة الخبز الجديدة أوائل شهر يونيو المقبل بجميع قرى ومراكز المحافظة بعد الانتهاء من تدريب الموظفين والمشرفين المشاركين بالمنظومة لضمان نجاحها.

وأشار المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى الانتهاء من محطة مياه مرشحة صدفا – الغنايم فى 30 يونيو بالاضافة الى استكمال مشروع محطة صرف صحى صدفا الغنايم.

وأوضح الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأنه لا مساس بأدوية الطوارئ أو العناية المركزة والاستقبال ووحدات المبتسرين وإنشاء صيدلية طوارئ بكل مستشفى، مؤكداً على البدء فى أعمال تطوير وصيانة التكييف والعناية المركزة والحضانات ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الغنايم المركزي بالاضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتجديد أسرة المستشفى وإعادة توزيع الاطباء وهيئات التمريض على الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لسد العجز فى التخصصات المختلفة .