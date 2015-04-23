وزير النقل: طريق «الشط – عيون موسى» يساهم فى تنشيط حركة السياحة ودعم التنمية

تفقد المهندس هانى ضاحى وزير النقل يرافقة اللواء السروى العربى محافظ السويس والمهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الأعمال التنفيذية الخاصة بازدواج طريق (الشط – عيون موسى) والذى تقوم بتنفيذه وزارة النقل ممثلة فى شركة النيل العامة للطرق والكبارى .

أوضح وزير النقل ان مشروع إزدواج النفق عيون موسي يبلغ طوله 35 كم وعرض الطريق 11.7 م وتبلغ تكلفته 128 مليون جنيه ويعتبر المرحلة الأولي من عدة مراحل لإزدواج طريق النفق / شرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء وسيساهم المشروع في زيادة فرص الإستثمار في سيناء والإستفادة من الثروات التعدينية الموجوده بها بالإضافة إلي تشجيع السياحة وزيادة الدخل القومي وتشجيع الأفراد للخروج من منطقة الدلتا والإتجاه إلي تعمير سيناء فضلاً عن إستيعاب الأحجام المرورية المتدفقة علي الطريق والحد من الحوادث مضيفاً أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومى للطرق.

وإلتقى م / هانى ضاحى خلال تفقده للطريق بالعاملين حيث حثهم على بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من الأعمال التى يتم تنفيذها بالطريق فى الوقت المحدد مؤكداً توافر الجودة اللازمة التى تضاهى المستويات العالمية .

واكد وزير النقل أن الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها إجراء أعمال الصيانة الدورية على شبكة الطرق الرئيسية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة كما ترتكز تلك الاستراتيجية على الإلتزام بعناصرالجودة والتقنية العالمية ، وكذلك الإلتزام بالإطار الزمني المحدد.