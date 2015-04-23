رئيس الهيئة العربية للتصنيع: ننفذ مشروعا لتوفير 100 ميجا وات كهرباء

استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وبصحبته 14 مسئولا بالوزارة، لتفقد مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، وورش تصنيع لمبات الليد الموفرة للطاقة، وبحث أفضل الطرق للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ورحب الفريق عبد العزيز سيف الدين بوزير الكهرباء، وأكد حرص الهيئة على التعاون مع مختلف أجهزة الدولة للتغلب على أزمة الطاقة والمساهمة فى حلها بطرق غير تقليدية خلال الوقت الراهن، قائلا:"هناك روح جديدة فى المجتمع المصرى والدولة بشكل عام تعتمد على ثقافة العمل الجماعى لمصلحة الأجيال المقبلة، التى سنترك لهم البلد إن آجلا أو عاجلا، ومهما كانت المكاسب على المستوى الفردى فى وقت تخسر فيه الدولة، فهذا المكسب لا يعنى أى شىء لأن الدولة هى الأساس".

وأشار الفريق عبد العزيز سيف على هامش مؤتمر صحفى مع وزير الكهرباء إلى أن الهيئة العربية بالتعاون مع 6 شركات عالمية كندية وفرنسية وصينية وألمانية وإماراتية ومصرية، و سوف نقدم مشروعا عملاقا لتوليد 100 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وسوف يتم تأسيس المحطة الخاصة بالمشروع فى أسوان، وستكون نموذجا مشرفا لدخول الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مصر ومساهمتها الفعالة فى حل أزمة الطاقة بمصر خلال الوقت الراهن.

وأوضح الفريق سيف الدين أن الهيئة العربية للتصنيع لا تستهدف الربح قائلا:"إحنا ورشة الدولة ومعمل التجارب بتاعها وبنجيب المنتج اللى الدولة عاوزاه بأعلى كفاءة فى أسرع وقت وبأقل سعر، وليس لدينا رفاهية الوقت أو الإنفاق فى غير محله".

وأشار الفريق سيف الدين إلى أن الهيئة اقترحت مشروعا لتوليد الطاقة الشمسية على أسوارها بطريق مصر السويس، بقدرة 300 كيلو وات، خلال الفترة المقبلة، وننتظر التوسعات التى تتم على الطريق، ثم نشرع بعدها فى التأسيس لهذا المشروع، الذى يشجع كافة مؤسسات الدولة على استخدام الأسوار فى عمليات توليد الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تتعاون مع الهيئة فى مشروعين كبيرين هما، استبدال وحدات الإضاءة فى الشوارع بوحدات أقل استهلاكا للطاقة وتعتمد على تكنولوجيا متطورة من حيث التجهيز والتشغيل بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، والمشروع الثانى يشمل توريد 10 ملايين لمبة ليد موفرة للطاقة لصالح الوزارة.

وأشار وزير الكهرباء أن الهيئة تشرف بشكل عام على مشروع استبدال وحدات الإضاءة فى الشوارع وتتعاون مع أكثر من 35 شركة محلية لدعم الصناعة، وتوفير الكميات المطلوبة .

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