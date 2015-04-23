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رجل أعمال ألمانى يعثر على 50 كيلوجراما من الكوكايين بين قطع غيار سيارات

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رجل أعمال ألمانى يعثر على 50 كيلوجراما من الكوكايين بين قطع غيار سيارات رجل أعمال ألمانى يعثر على 50 كيلوجراما من الكوكايين بين قطع غيار سيارات
عثر رجل أعمال ألمانى على 50 كيلوجراما من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بنحو ثلاثة ملايين يورو بين قطع غيار سيارات فى إحدى الحاويات وذلك حسبما أكدت الشرطة اليوم الخميس بمدينة كيمنيتس شرق ألمانيا.

وأشارت الشرطة اليوم الخميس إلى أن الرجل عثر على هذه الكمية من المخدرات فى شنطة بلاستيكية، ونقلت الشرطة عن رجل الأعمال قوله إنه هو الذى شحن الحاوية بنفسه بقطع غيار السيارات فى أمريكا مطلع العام الجارى ثم حملت الحاوية على متن سفينة إلى هولندا ومن هناك على ظهر شاحنة إلى ولاية سكسونيا.

وأوضح رجل الأعمال للشرطة أنه عثر خلال تفريغ الحاوية أمس الأربعاء على حقيبتى سفر كبيرتين لم يضعهما أثناء شحن الحاوية وأن هاتين الحقيبتين كانتا تحتويا على كوكايين، وأكدت شرطة كيمنيتس أنها لم تتعامل من قبل مع مثل هذه الكمية من الكوكايين فى مثل هذه الملابسات الغريبة.
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